الحوثيون أطلقوا صواريخ على سفينة حاويات ترفع علمًا أميركيًا

أطلقت قوات الحوثيين ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن على سفينة الحاويات "ميرسك ديترويت"، التي ترفع العلم الأميركيّ، في أثناء عبورها خليج عدن، وفق ما أكدت القيادة المركزية الأميركية.



وأوضحت، في بيان، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في السفينة.