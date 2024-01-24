هل من فرض إجراءات طارئة على إسرائيل؟

أعلن بيان أنّ قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم الجمعة، في شأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل.



وأتى ذلك، عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية، في قطاع غزة، تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.



وأوضح البيان أنّ اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت جرينتش يوم السادس والعشرين من كانون الثاني.