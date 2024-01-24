لازاريني: قصف ملجأ للأمم المتحدة انتهاك صارخ لقواعد الحرب

اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنّ القصف، الذي استهدف ملجأ تابعًا للوكالة، في خان يونس، في جنوب قطاع غزة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد الحرب.



وكتب فيليب لازاريني، في منشور، على منصة إكس: "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".