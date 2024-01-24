مسؤول أممي: مقتل تسعة أشخاص في قصف مدفعي على ملجأ للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة

اعتبر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة الأربعاء ان قصفا مدفعيا على ملجأ للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.



وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة إكس "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".



بدوره، دان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني القصف، مرجّحًا ارتفاع حصيلة القتلى.



وقال في منشور على منصة إكس "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب"، مؤكدا أن المجمّع كان محددا بوضوح على أنه منشأة تابعة للأمم المتحدة وتمّت مشاركة إحداثياته مع السلطات الإسرائيلية.

