بيونغ يانغ اختبرت صاروخ كروز

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء أن بيونغ يانغ اختبرت صاروخ كروز استراتيجيا جديدا يوم الخميس بالتوقيت المحلي.



وتؤكد هذه التقارير ما قاله الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء.