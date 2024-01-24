روحاني يقول إنه منع من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة الإيراني

اعلن الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني الأربعاء إن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على ترشحه لولاية جديدة في مجلس خبراء القيادة الذي يعين المرشد الأعلى بعد 24 عاما من انتسابه له.



وذكر الموقع الرسمي لروحاني على الإنترنت أن أعضاء مجلس صيانة الدستور المسؤول عن التدقيق بالترشيحات "لم يوافقوا" على ترشحه لولاية جديدة في مجلس خبراء القيادة. ولم يوضح الموقع الأسباب.



وفي وقت لاحق الأربعاء، انتقد روحاني القرار منددا "بالنهج المناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة"، وفق ما جاء في موقعه الإلكتروني. وأضاف "من استبعدوني لدوافع سياسية.. لا يملكون الثورة (الإسلامية) والبلد، ولا يملكون سلطة تحديد مصالح البلد".