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إنقاذ 60 مهاجرًا سوريًا انطلقوا من لبنان قبالة السواحل القبرصية... وأطفال بحال خطرة

أخبار دولية
2024-01-24 | 17:34
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إنقاذ 60 مهاجرًا سوريًا انطلقوا من لبنان قبالة السواحل القبرصية... وأطفال بحال خطرة
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إنقاذ 60 مهاجرًا سوريًا انطلقوا من لبنان قبالة السواحل القبرصية... وأطفال بحال خطرة

أنقذت السلطات القبرصية الأربعاء 60 مهاجرًا سوريًا "يائسين ويعانون من التجفاف" بينهم أطفال من قارب بقي في البحر الأبيض المتوسط لمدة أسبوع وسط ارتفاع حاد في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الجزيرة.
     
وتحدّث مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في بيان عن انطلاق عملية شارك فيها خفر السواحل والحرس الوطني القبرصي بعد رصد قارب على بعد 30 ميلًا بحريًا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص. ولفت المصدر نفسه إلى أن قاربًا تابعًا لخفر السواحل قدم الإسعافات الأولية بينما تم تعبئة قارب آخر ومروحيتَين لنقل الجرحى إلى المستشفى. وأضاف "عُثر على المهاجرين وهم يائسون ويعانون من الجفاف"، مشيرًا إلى أن ثلاثة أطفال وشخصًا بالغًا أُغمي عليهم فيما أُصيب ثلاثة آخرون بكسور في الأطراف السفلية.
     
ونوّه إلى أن الأطفال الذين نُقلوا إلى مستشفيات في "حالة خطرة".
     
وكان هؤلاء المهاجرون قد انطلقوا من لبنان في 18 كانون الثاني، والقارب الخشبي الصغير لم يتمكن من الوصول إلى السواحل القبرصية بسبب سوء الأحوال الجوية في الأيام الماضية.
     

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