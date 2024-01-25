14 طائرة مسيرة هجومية روسية وخمسة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل

أطلقت روسيا 14 طائرة مسيرة هجومية وخمسة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، في وقت دمّرت أنظمة الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة.واشارت القوات الجوية الاوكرانية عبر القناة الخاصة بها على تطبيق التراسل تليغرام أن روسيا استهدفت جنوب أوكرانيا بشكل أساسي.وأعلن حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر على تليغرام إن شخصين أصيبا خلال الهجوم على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.وتابع كيبر :"على الرغم من العمل الفعال والمثمر للدفاع الجوي لصد هجمات العدو، للأسف أصيبت منشأة صناعية في أوديسا وتضررت مبان سكنية وبنية تحتية مدنية".