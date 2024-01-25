اندلاع حريق بمصفاة نفط كبيرة في بلدة توابسي بجنوب روسيا

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين قولهم إن حريقا اندلع بمصفاة نفط كبيرة في بلدة توابسي بجنوب البلاد وأن فرق الطوارئ تكافح الحريق.



وأفاد بيان صادر عن خدمة الطوارئ في منطقة كراسنودار، أو كوبان، بأنه "تجري السيطرة على الحريق. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".



كما نقلت الوكالات عن مسؤولين في المطار الرئيسي بالمنطقة القريبة من سوتشي أنه جرى تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.



وقال سيرجي بويكو رئيس منطقة توابسه عبر تيليجرام إن موقع الحريق يوجد بوحدة التفريغ بالمصفاة، وهو قسم معالجة ثانوي. وأشار إلى أن جهود إخماد الحريق مستمرة.