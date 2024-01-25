رسالة من بايدن إلى الكونغرس أبلغهم فيها بنيته بدء عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات إف-16 إلى تركيا

بعث الرئيس الأميركي جو بايدن برسالة إلى قادة لجان رئيسية في الكونغرس يوم الأربعاء أبلغهم فيها بنيته بدء عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات إف-16 من تصنيع لوكهيد مارتن إلى تركيا بمجرد أن تكمل أنقرة عملية الموافقة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.



وأشار مسؤول أمبركي إلى أن بايدن حث الكونغرس، في رسالة موجهة إلى كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على الموافقة على عملية البيع "دون إبطاء".



وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز في وقت سابق يوم الأربعاء إن البيت الأبيض بعث برسالة لأعضاء الكونغرس يحثهم فيها على الموافقة على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لبيع طائرات إف-16 ومعدات تحديث لمقاتلات موجودة بالفعل لدى تركيا.



ووافق البرلمان التركي يوم الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما أزال عقبة رئيسية أمام توسيع الحلف العسكري الغربي بعد تأخير دام 20 شهرا.



وقالت المصادر إن الرسالة أُرسلت يوم الأربعاء، وإن الإدارة لم تخطر الكونغرس رسميا بعد بخطط البيع.