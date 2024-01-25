واشنطن تأسف للهجوم على ملجأ للأمم المتحدة

ندد البيت الأبيض بالقصف، الذي استهدف ملجأً أقامته الأمم المتحدة للنازحين، في خان يونس، في جنوب قطاع غزة.



وحمّل إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين، بينما تواصل حربها ضد حركة "حماس".



وكان مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (الأونروا)، في غزة، توماس وايت قد أعلن إصابة قذيفتي دبابة مبنى يؤوي 800 شخص، في خان يونس، ما أدى وفق تقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القوميّ، في البيت الأبيض، أدريان واتسون: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير اليوم عن ضربات أصابت منشأة تابعة للأونروا مع تقارير لاحقة عن اندلاع حرائق، في المبنى".



ووصفت واتسون خسارة أرواح بريئة بأنّه مأساة، كما أنّ مقتل أطفال وإصابتهم، خلال الحرب المستمرة، منذ ثلاثة أشهر "يفطر القلب".