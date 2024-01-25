إدارة الطيران الأميركية تقر برنامج فحص يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس

أقرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية برنامج فحص شامل يسمح بإعادة تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس، التي أوقفت عقب حادث لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز، وفق ما ذكر مسؤولون.



ومع إعلان الوكالة الأميركية عن بروتوكولات الفحص المفصلة لطائرة بوينغ 737 ماكس 9، أصدرت شركة طيران يونايتد إيرلاينز بيانا توقعت فيه عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق اعتبارا من الأحد.



وأكد كبير مسؤولي العمليات في شركة يونايتد توبي إنكفيست أننا "سنعيد كل طائرة من طراز ماكس 9 إلى الخدمة بمجرد اكتمال عملية التدقيق الشاملة هذه".



ويعد إعلان إدارة الطيران الفدرالية خطوة هامة اثر وقفها 171 طائرة من طراز ماكس 9 ردا على حادث 5 كانون الثاني الذي تعرضت له طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لشركة آلاسكا ايرلاينز.



وطائرات 737 ماكس الممنوعة من التحليق تتمتع بنفس تكوين طائرة شركة آلاسكا التي انفصل لوح عن جسمها معرضا الركاب للهواء ما استدعى هبوطا اضطراريا.