الفاتيكان يطلق عملية للإبلاغ عن المخالفات

أعلن الفاتيكان إطلاق نظام جديد يتيح للمبلغين عن المخالفات إثارة القضايا المتعلقة بالاحتيال والفساد، في أحدث خطوة من جانب البابا فرنسيس لتشديد الرقابة على الشؤون المالية للكرسي الرسوليّ.



وأوضح الفاتيكان، في بيان، أنّ النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية شباط، حيث يصبح بالإمكان الإبلاغ عن المخالفات في الإنفاق والشراء العام، إضافة إلى ارتكابات الفساد.



ويمكن للمسؤولين والمستشارين والمقاولين الإبلاغ عن كل ما يثير الريبة إما عبر رسالة بريد إلكترونيّ إلى عنوان مخصص أو إلى المراقب العام للحسابات، الذي يرأس وحدة مكافحة الفساد، في الفاتيكان.



وتفرض العملية ألا تكون التقارير مجهولة التوقيع، لكن مكتب المراقب العام يضمن الحفاظ على سرية هوية المرسل والمحتوى الذي يبلغ عنه، إلا في حال وصول الامر إلى القضاء.



وأشار الفاتيكان في البيان، إلى أن الإبلاغ عن المخالفات "هو أحد أكثر الأدوات فعالية لمكافحة الفساد".