كاميرون لنتنياهو: للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة

أبلغ وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بضرورة السماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة وبتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين، في القطاع المحاصر، الذين يعيشون وضعًا مأساويًا.



وذكر كاميرون، الذي يزور الشرق الأوسط والتقى بشكل منفصل بنتنياهو والرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أنّ بريطانيا وقطر تتعاونان معًا، لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة.



وقال: "ستُنقل أوّل شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مِصر جوًا ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر."



وشنّت إسرائيل، التي تنكر عرقلتها إدخال المساعدات، حربًا جوية وبرية على غزة بعد أن شنّ مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" هجومًا على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.