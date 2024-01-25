البابا يعتزم زيارة بابوا غينيا الجديدة

أعلن وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة أنّ البابا فرنسيس يعتزم زيارة الدولة الواقعة جنوب غرب المحيط الهادي، في آب المقبل.



وقال جاستين تكاتشينكو إنّ الحكومة تلقت مذكرة رسمية تفيد بأنّ البابا فرنسيس سيزور بابوا غينيا الجديدة في آب لثلاثة أيام.



وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق مع مكتب السفير البابويّ."



وأعان تشكيل فريق سيجتمع لاحقًا، لبحث جوانب الزيارة كلها.



ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين، فقط، من أعمال الشغب الدامية، التي شهدتها العاصمة بورت مورسباي.



ومن المتوقع أن يزور البابا فرنسيس العاصمة وإحدى مدينتين ساحليتين في شمال البلاد.