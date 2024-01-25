هل يمنح أردوغان الموافقة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسيّ؟

توّقع السفير الأميركيّ لدى أنقرة أن يمنح الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان الموافقة النهائية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسيّ، في غضون أيام.



وسيؤدي إلى خطوات سريعة نحو موافقة الكونجرس على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة.



وفي مقابلة حصرية، قال السفير جيف فليك إنه بمجرد استلام وثيقة التصديق الرسمية، في واشنطن، سترسل وزارة الخارجية الأميركية على الفور إخطارًا للكونجرس في شأن بيع مقاتلات إف-16.