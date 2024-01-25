ماليزيا وقّعت اتفاقًا مع الإمارات وهذا هدفه

وقّعت ماليزيا اتفاقًا مع الإمارات، لتطوير مراكز بيانات، وفق ما أعلنت قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه من المتوقع أن تبلغ قدرة مشاريع محتملة في إطار الشراكة الاستراتيجية 500 ميجاوات.