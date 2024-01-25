قطر للطاقة: التطورات في البحر الأحمر قد تؤثر على جدول بعض عمليات التسليم

رأت شركة قطر للطاقة أن الصراع في البحر الأحمر ربما يؤثر على تسليم بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال لأنها ستسلك طرقا بديلة، بالرغم من أن الشحنات تدار بالتنسيق مع المشترين.



وأكدت الشركة في بيان أنه "يستمر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من دون انقطاع"، مشددة على أن "التزامنا بضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائنا لا يتزعزع".