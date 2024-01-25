هذا ما سجّله عدد القتلى الفلسطينيين خلال الساعات ال24 الماضية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، في غزة، أشرف القدرة، لرويترز أنّ 50 فلسطينيًا على الأقل لقوا حتفهم، في هجمات إسرائيلية، في خان يونس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.