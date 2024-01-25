وزير الخارجية الإسبانيّ من العراق: لوقف الهجمات على التحالف الدوليّ لمكافحة الجهاديين

رأى وزير الخارجية الإسبانيّ خوسيه مانويل ألباريس أنّ الهجمات ضد "القوات الأجنبية" التابعة للتحالف الدوليّ المناهض للجهاديين، الذي تشارك بلاده فيه بقيادة واشنطن يجب أن تتوقف.



وقال، خلال مؤتمر صحافيّ، في بغداد، مع نظيره العراقيّ فؤاد حسين: "نحن هنا بناء على طلب الحكومة العراقية وسنغادر عندما تنظر الحكومة العراقية في ذلك."



وأضاف: "من الضروري تجنب اتساع الأزمة، في غزة، القطاع الفلسطينيّ، الذي يشهد حربًا مدمرة بين القوات الإسرائيلية وحركة "حماس".