وزير إسرائيليّ: قطر مسؤولة عن هجوم حماس على إسرائيل

اتهم وزير المال الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش قطر، التي تشارك في جهود الوساطة مع حركة "حماس"، للإفراج عن الرهائن المحتجزين، في قطاع غزة، بأنّها مسؤولة عن الهجوم، الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وكتب الوزير، الذي يترأس حزب "الصهيونية الدينية" اليمينيّ المتطرف، عبر منصة إكس: "قطر دولة تدعم الإرهاب وتموله."



وأضاف: "أن الإمارة عرابة "حماس" ومسؤولة إلى حد بعيد عن المجازر، التي ارتكبتها "حماس" في حق مواطنين إسرائيليين."



وصدرت هذه التصريحات بعدما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دور الوساطة القطري "إشكاليا"، وفق تسجيل صوتي حصلت عليه القناة الثانية عشرة الإسرائيلية.