أوكرانيا تعلن أنها قصفت مصفاة نفط في جنوب روسيا ليلًا

أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأن أجهزة الأمن الأوكرانية نفذت هجومًا ليليًا بمسيّرات على مصفاة نفط في بلدة توابسي بجنوب روسيا كانت السلطات الروسية قالت إن حريقًا شب فيها.



واشار المصدر إلى أنه "أصبحت مصفاة نفط في توابسي بروسيا هدفًا جديدًا للأجهزة الأمنية الأوكرانية. تضررت وحدة معالجة النفط الأساسية المؤلفة من أعمدة فراغية وهوائية".



وأعلنت السلطات الروسية المحلية ليلًا اشتعال النيران في موقع نفطي في توابسي من دون أن تشرح أسباب ذلك.

