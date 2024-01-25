أردوغان: تركيا تتطلع لتعزيز التبادل التجاري مع إيران وتبحث فتح معابر حدودية جديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تبحث فتح معابر حدودية جديدة مع جارتها الشرقية إيران في مسعى لإنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وقال أردوغان بعد محادثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي: "مسألة فتح معابر حدودية جديدة مع إيران مدرجة أيضا في جدول أعمالنا. نواصل العمل على إنشاء مراكز تجارية في (المناطق) الحدودية لتعزيز التنمية الاقتصادية في أقاليمنا الحدودية".



وأضاف أردوغان: "تجاوزنا تداعيات الجائحة لكن لا يزال تأثير العقوبات قائما" موضحا أن تركيا لن تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران بسبب الإجراءات الدولية.



وتابع: "في الوضع الراهن، تُحدث العقوبات مشاكل في علاقتنا التجارية مع إيران لا سيما المسائل المرتبطة بالنظام المصرفي".



واعتبر اردوغان أن أفضل طريقة لتعزيز العلاقات التجارية هي تنفيذ كامل لاتفاقية تجارة تفضيلية بين أنقرة وطهران.



