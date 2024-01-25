الجيش الإسرائيلي: إستهداف مدرج طائرات عسكري وبنى تحتية عسكرية يستخدمها حزب الله

#عاجل جيش الدفاع يغير على سلسلة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك مدرج طائرات تستخدمه المنظمة



أغارت طائرات حربية قبل قليل على سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة صور والمغيرة في الأراضي اللبنانية.



ومن بين الأهداف التي تم قصفها مباني… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 25, 2024

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أن "طائرات حربية أغارت قبل قليل على سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة صور والمغيرة في الأراضي اللبنانية".وأشأر إلى أنه "من بين الأهداف التي تم قصفها مباني ومواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية التابعة لحزب الله حيث يوجد في أحد المواقع مدرج طائرات عسكري وبنى تحتية عسكرية يستخدمها التنظيم لتوجيه الإرهاب إلى داخل أراضي دولة إسرائيل".كما لفت إلى أنه "في وقت سابق اليوم، سقط هدفين جويين معاديين لحزب الله بالقرب من كيبوتس كفار بلوم حيث، ولم تقع إصابات في الحادث".