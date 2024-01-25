الجيش الإسرائيلي: إستهداف مدرج طائرات عسكري وبنى تحتية عسكرية يستخدمها حزب الله

#عاجل جيش الدفاع يغير على سلسلة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك مدرج طائرات تستخدمه المنظمة
أغارت طائرات حربية قبل قليل على سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة صور والمغيرة في الأراضي اللبنانية.
ومن بين الأهداف التي تم قصفها مباني…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 25, 2024
#عاجل جيش الدفاع يغير على سلسلة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك مدرج طائرات تستخدمه المنظمة
أغارت طائرات حربية قبل قليل على سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة صور والمغيرة في الأراضي اللبنانية.
ومن بين الأهداف التي تم قصفها مباني…