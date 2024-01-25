إسرائيل: نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية اتهامات الإبادة الجماعية الكاذبة

عبرت إسرائيل عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب أفريقيا بأن حرب غزة تشهد ما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والتي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن لا أساس لها من الصحة.



وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي عما إذا كانت ستفرض إجراءات طارئة على إسرائيل: "نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية هذه الاتهامات الكاذبة والمضللة".

