الحوثي: استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيستمر لحين وصول المساعدات إلى غزة

أعلن عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن أن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيستمر حتى وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.وأكد في كلمة بثها التلفزيون على أن اليمن سيواصل عملياته حتى وصول الغذاء والدواء إلى سكان القطاع.وحذر من أن التصعيد الأميركي والبريطاني مؤخرا ستكون له نتائج عكسية.