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الخارجية العراقية تعلن نجاح محادثات مع الولايات المتحدة لتشكيل لجنة ثنائية لتقييم مستقبل التحالف المناهض للدولة الإسلامية
أخبار دولية
2024-01-25 | 09:15
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الخارجية العراقية تعلن نجاح محادثات مع الولايات المتحدة لتشكيل لجنة ثنائية لتقييم مستقبل التحالف المناهض للدولة الإسلامية
الخارجية العراقية تعلن نجاح محادثات مع الولايات المتحدة لتشكيل لجنة ثنائية لتقييم مستقبل التحالف المناهض للدولة الإسلامية
إيفاءً بإلتزاماتها الوطنية وتماشيًا مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، أعلنت الحكومة العراقية، بالإتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والإنتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية وإقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية. وخصت بالذكر إتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي، بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمةً لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته.
وعبر الجانبان عن دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والإمتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها، فإن الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على إستقرار العراق والمنطقة. ودعت الحكومة إلى عدم توقف أو تعثر أو إنقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة.
وجدد العراق إلتزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الإستقرار ومنع التصعيد. وأكدت الحكومة ترحيبها بهذا الإتفاق، معتبرة أنه جزءًا من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب.
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