الصفدي بحث مع ماكغورك جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.. وهذا ما تم تأكيده

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومنسق مجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والتبعات الكارثية لاستمرار الحرب على القطاع.



وأكد الصفدي في خلال اجتماع بينهما، على ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام.



كما أكد أن أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة يجب أن تنطلق من أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي سياق خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.