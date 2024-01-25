لاغارد: التوتر في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى رفع معدلات التضخم

لاغارد: التوتر في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى رفع معدلات التضخم

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس من أن التوتر في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يؤديا إلى رفع معدلات التضخم مجددًا.



وقالت للصحافيين في فرانكفورت إن "المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم تشمل إرتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية خصوصًا في الشرق الأوسط والتي قد تؤدي إلى إرتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في الأمد القريب وتعرقل التجارة العالمية".