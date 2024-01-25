30 قتيلاً على الأقل اثر تجدد الاشتباكات وسط نيجيريا

أعلنت جمعية محلية أن ثلاثين شخصا على الأقل قتلوا في تجدد أعمال العنف في منطقة بلاتو بشمال وسط نيجيريا، حيث اندلعت اشتباكات بين مربي المواشي المسلمين ومجموعة من المزارعين المسيحيين منذ الاحتفلات بعيد الميلاد.



وقالت مصادر محلية إنه وعلى الرغم من فرض حظر التجول الثلاثاء مدة 24 ساعة في منطقة مانغو فقد تم حرق ونهب المدارس ودور العبادة والمنازل اثر هجمات جديدة.



واتهمت منظمة "مواغافول للتنمية" التي تضم أعضاء من جماعة "مواغافول" الاتنية وأغلب أعضائها من المسيحيين، مربي المواشي المسلمين من قبيلة "الفولاني" بمهاجمة قرية كوهاسلالك وقتل "حوالي ثلاثين شخصا".



وأكد الحصيلة مسؤول في خدمة الاسعاف المحلية ومصدر من منظمة إغاثية لوكالة فرانس برس وطلبا عدم الكشف عن هويتهما.



ولم يرد كل من المتحدث باسم الشرطة والجيش على الفور على وكالة فرانس برس لتأكيد المعطيات.



وقال الرئيس المحلي لمنظمة الصليب الأحمر النيجيري نورالدين حسيني ماغاجي، لوكالة فرانس برس: "تم إنشاء مخيمين للنازحين في بلدة مانغو لإيواء نحو 1500 شخص".