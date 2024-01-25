الأونروا: الجيش الإسرائيلي يأمر النازحين بمغادرة المأوى الذي قصفته دباباته

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوكالة فرانس برس، أن الجيش الإسرائيلي أمر النازحين بمغادرة مركز الإيواء الذي تعرض لقصف مدفعي.



وأكدت متحدثة باسم الأونروا شهادات نازحين في المركز قالوا إن الجيش الإسرائيلي أمهلهم حتى الخامسة من بعد ظهر الجمعة للمغادرة.