نيابة السويد العامة تلاحق امرأة بشبهة إبادة الأيزيديين في سوريا

أعلنت النيابة العامة السويدية أنها تلاحق امرأة عملت مع تنظيم الدولة الإسلامية للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الإبادة ضد الأقلية الأيزيدية في سوريا.



وأوضحت المدعية رينا دوفغان في بيان للنيابة العامة أن "التحقيق يشمل أحداثا وقعت في الرقة بسوريا ما بين آب 2014 وكانون الأول 2016"، من دون إعطاء تفاصيل حول تلك الأحدات.



وطلبت وضع المرأة رهن الاعتقال.

