وزارة الصحة في غزة: إسرائيل قتلت 20 شخصا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة الخميس أن القوات الإسرائيلية قتلت 20 شخصا كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في مدينة غزة.



وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة، راح ضحيتها 20 شهيدا و150 إصابة".