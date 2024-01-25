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بلينكن: العلاقة بجنوب إفريقيا لن تتأثّر بقضية الإبادة ضدّ إسرائيل
أخبار دولية
2024-01-25 | 11:33
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بلينكن: العلاقة بجنوب إفريقيا لن تتأثّر بقضية الإبادة ضدّ إسرائيل
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا لن تتأثّر بقضية الإبادة التي رفعتها الأخيرة ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك رغم أنّه رفض مرّة أخرى الاتهامات الموجّهة لإسرائيل.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قراراً تاريخياً في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
وفي جولة في إفريقيا لا تشمل جنوب إفريقيا، أكد وزير الخارجية الأميركي، الذي سبق أن وصف الاتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بأنّ "لا أساس لها من الصحة"، أنّ "هذه الآراء لا تزال قائمة".
وقال للصحافيين في أنغولا: "طبعاً، علاقتنا مع جنوب إفريقيا مهمّة للغاية، وهي علاقة واسعة وعميقة جداً تغطّي العديد والعديد من القضايا".
وأضاف: "عندما نختلف بشأن مسألة معيّنة، فإنّ ذلك لا ينتقص من العمل المهم الذي نقوم به معاً".
أخبار دولية
أنتوني بلينكن
الولايات المتحدة
جنوب إفريقيا
إسرائيل
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