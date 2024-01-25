اندلاع حريق في مستشفى غاندي بطهران

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم، بأن حريقا هائلا اندلع في مستشفى غاندي بالعاصمة طهران، وأظهرت مقاطع فيديو الحريق يكاد يلتهم أحد جوانب المبنى.



ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله إن الحريق اندلع في السابعة مساء.



ولم ترد بعد أنباء عن الأسباب المحتملة أو الضحايا.