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النرويج ستساعد في نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

أخبار دولية
2024-01-25 | 12:34
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النرويج ستساعد في نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
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النرويج ستساعد في نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن بلاده وافقت على العمل كوسيط من أجل المساعدة في فك تجميد أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تحتفظ بها إسرائيل.

وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقيات السلام الموقتة المبرمة في تسعينيات القرن الماضي. لكن إسرائيل لم تسدد أي مدفوعات منذ تشرين الثاني بعد نشوب الحرب بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة في تشرين الأول.

وقال مسؤولون في 21 كانون الثاني إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة المخصصة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس إلى النرويج بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وكشف بارث إيدي اليوم، أن النرويج وافقت على العمل كوسيط لتحويل أموال الضرائب، لكن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.

وقال لرويترز: "العمل جار الآن لمحاولة وضع إطار لهذا الحل. نحن في حوار مع كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وأصحاب المصلحة الآخرين"، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

وأوضح بارث إيدي أنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي وصفه بأنه "خطير".

وقال إنه بالإضافة لذلك فإن تجميد الأموال "يعرض للخطر قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع رواتب العاملين الصحيين والمعلمين وآخرين".

أخبار دولية

إسبن بارث إيدي

النرويج

أموال الضرائب

إسرائيل

السلطة الفلسطينية

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