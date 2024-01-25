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وزارة الصحة في غزة: 25900 قتلوا و64110 أصيبوا في الضربات الإسرائيلي على غزة

وزارة الصحة في غزة: 25900 قتلوا و64110 أصيبوا في الضربات الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الخميس مقتل 25900 فلسطيني وإصابة 64110 آخرين في العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول.