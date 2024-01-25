إندلاع حريق في أحد مستشفيات طهران

إندلاع حريق في أحد مستشفيات طهران

أفادت وسائل إعلام رسمية أن حريقًا إندلع الخميس في أحد مستشفيات العاصمة الإيرانية طهران، ما أجبر السلطات على إخلائه.



ولم يتضح على الفور سبب الحريق أو ترد أنباء عن سقوط ضحايا.



وذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن الحريق إندلع قرابة الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي وتسبب بتدمير واجهة جزء من مستشفى غاندي في طهران.



ونقلت الوكالة عن مدير المستشفى قوله إن "وقع حريق في الجانب الشرقي من مستشفى غاندي ونحن نقوم بإخلائه".



وأورد التلفزيون الرسمي أن فرق الإطفاء إنتشرت في الموقع والجهود جارية لاحتواء الحريق.