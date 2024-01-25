أسامة حمدان: سنلتزم بأي قرار لمحكمة العدل بوقف إطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل

أعلنت حركة حماس أن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار في غزة تصدره محكمة العدل الدولية شرط التزام إسرائيل.وقال أسامة حمدان المسؤول البارز في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت إن "الحركة ستفرج عن كل الرهائن لديها إذا أفرجت إسرائيل عن كل السجناء الفلسطينيين".