واشنطن حذرت سرا طهران من تهديد بهجوم قبل تفجيري تنظيم الدولة الاسلامية في الثالث من الحالي

كشف مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة حذرت سرا إيران من تهديد بوقوع هجوم قبل التفجيرين الانتحاريين اللذين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية في كرمان في الثالث من كانون الثاني وأسفرا عن سقوط 89 قتيلا.



وأوضح هذا المسؤول رافضا الكشف عن اسمه أنه قبل هذا الهجوم أرسلت الحكومة الأميركية "تحذيرا خاصا بشأن تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية".