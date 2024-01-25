هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟

رأى الباحث في معهد الشرق الاوسط في واشنطن حسن منيمنة ان الكلام عن جدول زمني للانسحاب الاميركي من العراق، هدفه دفع المسألة الى المستقبل.



ولفت في حديث للـLBCI، الى أن الوجود الاميركي في العراق يعود لسببين، متابعة مسألة تنظيم الدولة الاسلامية من جهة وتطويق ايران من جهة ثانية.

