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بسبب الصراع في البحر الأحمر... قطر تبلغ إنديسا الإسبانية بتأخر شحنة غاز مسال

أخبار دولية
2024-01-25 | 14:28
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بسبب الصراع في البحر الأحمر... قطر تبلغ إنديسا الإسبانية بتأخر شحنة غاز مسال
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بسبب الصراع في البحر الأحمر... قطر تبلغ إنديسا الإسبانية بتأخر شحنة غاز مسال

أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن قطر، وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، أبلغت شركة إنديسا الإسبانية للكهرباء بتأخر شحنة غاز مسال بسبب الصراع في البحر الأحمر.

أخبار دولية

البحر الأحمر

قطر

إنديسا الإسبانية

شحنة غاز مسال

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