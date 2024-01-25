بسبب الصراع في البحر الأحمر... قطر تبلغ إنديسا الإسبانية بتأخر شحنة غاز مسال

أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن قطر، وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، أبلغت شركة إنديسا الإسبانية للكهرباء بتأخر شحنة غاز مسال بسبب الصراع في البحر الأحمر.