رئيس وزراء اليابان يقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة في نيسان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستضيف في نيسان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة تؤكد العلاقات المتينة بين البلدين الحليفين.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس بايدن والسيدة الأولى سيستضيفان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والسيدة كيشيدا في زيارة دولة في 10 نيسان".



وأضاف كيربي إن اليابان "من أقرب حلفائنا في العالمه".



وتابع: "من الواضح أن هذا سيؤكد أهمية تحالفنا مع اليابان وعلاقاتنا الثنائية".



وأشار كيربي إلى أن بايدن وكيشيدا سيناقشان "عملنا معا لمواجهة مجموعة من التهديدات والتحديات الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مستخدما المصطلح الذي تطلقه الإدارة الأميركية على المنطقة.

