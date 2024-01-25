المجلس العسكري الحاكم في مالي ينهي اتفاقا للسلام مع الانفصاليين الطوارق

أنهى المجلس العسكري في مالي اتفاقا للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015 وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي يعصف به الصراعات.



وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم و"الأعمال العدائية" التي تقوم الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق.