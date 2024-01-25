مسيرة متفجرة تضرب حقل خور مور للغاز في العراق

أبلغ مصدران "رويترز" بأن طائرة مسيرة متفجرة ضربت حقل خور مور للغاز في السليمانية بشمال العراق الخميس مخلفة أضرارا محدودة من دون وقوع إصابات.



ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة المكون من شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة ووحدتها التابعة نفط الهلال حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.



وفي حادث منفصل في وقت سابق من اليوم، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بشمال العراق إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف القوات الأميركية في قاعدة بالقرب من مطار أربيل.



