مسؤول بحماس: سنلتزم بأي قرار لمحكمة العدل بوقف إطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل

أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الخميس، أن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار في غزة تصدره محكمة العدل الدولية شرط التزام إسرائيل.



وقال أسامة حمدان المسؤول البارز في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت إن الحركة ستفرج عن كل الرهائن لديها إذا أفرجت إسرائيل عن كل السجناء الفلسطينيين.