مسؤول بجماعة الحوثي: وفد من الجماعة التقى بنائب وزير الخارجية الروسي في موسكو

كشف كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام أن وفدا للجماعة التقى في موسكو الخميس مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي لبحث الموقف في المنطقة.



وأضاف عبد السلام في منشور على منصة إكس إن المحادثات تناولت أهمية تكثيف الجهود للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب في غزة.