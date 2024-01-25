فرنسا "تندد" بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة

نددت فرنسا الخميس، بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء للأمم المتحدة الأربعاء في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.



وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة "حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة"، داعية إسرائيل إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي".