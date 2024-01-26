الولايات المتحدة تستعيد رفات عاملة إغاثة خطِفت في أفغانستان قبل 15 عاما

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنّ الولايات المتحدة استعادت رفات سيدني مايزل، موظّفة الإغاثة الأميركيّة التي خُطِفت في أفغانستان قبل أكثر من 15 عاما.



وخُطفت مايزل التي كانت تعمل لصالح مؤسسة تنمية الحياة الريفية الآسيوية، وهي منظمة صغيرة غير حكومية، مع سائقها الأفغاني أثناء توجهها إلى عملها.



وكشف مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان هذا الأسبوع أنه "في عام 2008، اختطفت عاملة الإغاثة سيدني مايزل وقتلت في أفغانستان. والعام الماضي، بعد 15 عاما، انتُشِل رفاتها وأعيد إلى عائلتها".



وأضاف "بغض النظر عن المدة الزمنية التي مرّت، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل مع شركائنا في خلية استعادة الرهائن في الحكومة الأميركية نيابة عن الضحايا وعائلاتهم من أجل استعادة جميع الرهائن الأميركيين ودعم العائلات التي فقدت أحباءها أو جرى احتجازهم".

