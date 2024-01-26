فرنسا "تندد" بالقصف على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة

ندّدت فرنسا الخميس بالقصف الدامي على مركز إيواء للأمم المتحدة الأربعاء في خان يونس بجنوب قطاع غزّة، داعية إسرائيل إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجيّة.



وشدّدت الخارجيّة الفرنسيّة على ضرورة "حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريًّا للسكّان المدنيّين في غزّة"، مذكّرةً بأنّ "حماية المدنيّين هي على السواء واجب أخلاقي والتزام دولي".



ومن خلال دعوتها إسرائيل إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي يفرض في كلّ الأوقات وفي كلّ الأماكن مبادئ واضحة للتمييز والضرورة والتناسب والاحتياط"، يبدو أنّ فرنسا توجّه أصابع الاتّهام ضمنًا إلى الجيش الإسرائيلي.